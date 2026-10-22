Os estudantes da rede municipal aprenderam a combater criadouros do Aedes aegypti.

A iniciativa da Vigilância Ambiental com a Secretaria de Educação ensinou os alunos a identificar focos do mosquito e a evitar a proliferação em casa.
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