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Os estudantes da rede municipal aprenderam a combater criadouros do Aedes aegypti.

Postado em 11 horas atrás
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A iniciativa da Vigilância Ambiental com a Secretaria de Educação ensinou os alunos a identificar focos do mosquito e a evitar a proliferação em casa.

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