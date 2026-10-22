Santa Rita de Caldas inicia Ano Jubilar pelos 50 anos da Páscoa do Padre Alderigi.

Santa Rita de Caldas inicia Ano Jubilar pelos 50 anos da Páscoa do Padre Alderigi.

Santa Rita de Caldas deu início ao Ano Jubilar em homenagem aos 50 anos da páscoa do padre Alderigi Maria Torriani. A abertura aconteceu no começo de outubro e marca um período de celebrações e romarias na cidade.