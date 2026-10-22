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Santa Rita de Caldas inicia Ano Jubilar pelos 50 anos da Páscoa do Padre Alderigi.

Postado em 11 horas atrás
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Santa Rita de Caldas deu início ao Ano Jubilar em homenagem aos 50 anos da páscoa do padre Alderigi Maria Torriani. A abertura aconteceu no começo de outubro e marca um período de celebrações e romarias na cidade.

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