Os alunos do Colégio Junqueira conquistaram excelentes resultados durante a 10ª Mostra de Foguetes, com lançamentos realizados na Jornada de Foguetes, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. As equipes da escola se destacaram na competição e garantiram os títulos de campeã e vice-campeã, levando o nome de Andradas a um evento de destaque na área científica e educacional.
Casa Notícias Alunos do Colégio Junqueira conquistaram excelentes resultados durante a 10ª Mostra de Foguetes
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