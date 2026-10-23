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No dia 25 de outubro, mineiros voltam às urnas; quem faltou ao 1º turno pode votar.

Postado em 2 dias atrás
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No domingo 25 de outubro, os mineiros voltam às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil para os próximos quatro anos. Quem não votou no primeiro turno também pode votar.

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