No dia 25 de outubro, mineiros voltam às urnas; quem faltou ao 1º turno pode votar.

No dia 25 de outubro, mineiros voltam às urnas; quem faltou ao 1º turno pode votar.

No domingo 25 de outubro, os mineiros voltam às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil para os próximos quatro anos. Quem não votou no primeiro turno também pode votar.