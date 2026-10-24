No Dia de Finados, vasos com água podem virar criadouros do Aedes aegypti.

No Dia de Finados, vasos com água podem virar criadouros do Aedes aegypti.

Fieis que vão homenagear os entes queridos no dia de finados devem seguir algumas regras para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti , vasos de flores podem acumular água e se tornar criadouros do causador da dengue e outras doenças.