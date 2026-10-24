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No Dia de Finados, vasos com água podem virar criadouros do Aedes aegypti.

Postado em 1 dia atrás
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Fieis que vão homenagear os entes queridos no dia de finados devem seguir algumas regras para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti , vasos de flores podem acumular água e se tornar criadouros do causador da dengue e outras doenças.

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