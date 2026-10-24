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O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados.

Postado em 1 dia atrás
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O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados. Além de homenagear as pessoas queridas, também é uma possibilidade de ajudar a entidade.

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