O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados.

O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados.

O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados. Além de homenagear as pessoas queridas, também é uma possibilidade de ajudar a entidade.