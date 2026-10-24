O Lar da Criança Andradense vai iniciar a vende flores para o dia de finados. Além de homenagear as pessoas queridas, também é uma possibilidade de ajudar a entidade.
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