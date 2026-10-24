Casa Notícias Profissionais de odontologia participam de capacitação sobre novas regras sanitárias
Notícias

Profissionais de odontologia participam de capacitação sobre novas regras sanitárias

Postado em 1 dia atrás
18 segunda leitura

Profissionais da área de odontologia participaram de uma capacitação sobre as novas regras sanitárias que serão aplicadas aos consultórios e estabelecimentos do setor.

Veja também

Despedida de Alfredo Sibila Filho, conhecido como Dinho Sibila.

Despedida de Alfredo Sibila Filho, conhecido como Dinho Sibila. …