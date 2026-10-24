Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (23), na MGC 146, no trecho entre Poços de Caldas e Andradas. Os bombeiros informaram que no local foi constatado que o automóvel possuía uma vítima presa às ferragens. A guarnição realizou a avaliação da cena, estabilização do veículo e desencarceramento da vítima utilizando técnicas e equipamentos adequados. O ocupante do automóvel foi retirado consciente e orientado, apresentando ferimentos leves, sendo posteriormente conduzido pela equipe do SAMU de Andradas. O condutor do caminhão não apresentou ferimentos.