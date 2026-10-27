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Benedito Casarotto relembra sua trajetória e momentos marcantes da odontologia em Andradas.

Postado em 23 horas atrás
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Em comemoração ao Dia do Dentista, a ANTV conversou com Benedito Casarotto, que compartilhou sua trajetória profissional e relembrou histórias que marcaram a odontologia no município.

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