Benedito Casarotto relembra sua trajetória e momentos marcantes da odontologia em Andradas.

Benedito Casarotto relembra sua trajetória e momentos marcantes da odontologia em Andradas.

Em comemoração ao Dia do Dentista, a ANTV conversou com Benedito Casarotto, que compartilhou sua trajetória profissional e relembrou histórias que marcaram a odontologia no município.