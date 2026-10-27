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Chuva não interfere no trabalho do Cartório Eleitoral nas eleições.

Postado em 24 horas atrás
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A chuva que caiu no final da tarde do dia 5 de outubro , primeiro turno das eleições se repetiu novamente no dia 25 em Andradas causando transtornos para os colaboradores da justiça eleitoral . O trabalho foi dobrado para entregar as urnas no Fórum e as mídias no Cartório Eleitoral após o pleito.

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