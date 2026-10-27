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Mesários garantem a organização e a segurança durante a votação nas eleições.

Postado em 24 horas atrás
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Por trás de cada voto registrado nas urnas, há um grupo de pessoas que trabalha o dia inteiro para que a eleição transcorra com segurança. São os mesários, convocados pela Justiça Eleitoral, e as responsabilidades deles vão muito além de receber o eleitor.

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