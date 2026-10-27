A decisão de prorrogar a votação até 19 horas foi aplicada apenas nos locais em que as urnas ainda estavam abertas no momento da determinação.
Casa Notícias Prorrogação da votação até as 19 horas valeu apenas para locais onde as urnas ainda estavam abertas.
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