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Prorrogação da votação até as 19 horas valeu apenas para locais onde as urnas ainda estavam abertas.

Postado em 24 horas atrás
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A decisão de prorrogar a votação até 19 horas foi aplicada apenas nos locais em que as urnas ainda estavam abertas no momento da determinação.

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