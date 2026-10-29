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ACIRA e Sebrae reúnem comerciantes em preparação para as vendas de fim de ano.

Postado em 23 horas atrás
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A ACIRA em parceria com o Sebrae, reuniu comerciantes ontem, no Clube Jeri da Icasa, para uma programação voltada à preparação para as vendas de fim de ano.

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