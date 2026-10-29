ACIRA e Sebrae reúnem comerciantes em preparação para as vendas de fim de ano.

ACIRA e Sebrae reúnem comerciantes em preparação para as vendas de fim de ano.

A ACIRA em parceria com o Sebrae, reuniu comerciantes ontem, no Clube Jeri da Icasa, para uma programação voltada à preparação para as vendas de fim de ano.