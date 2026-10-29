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CEREST capacita equipes de obras da Prefeitura de Andradas para prevenção de acidentes em altura.

Postado em 23 horas atrás
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O Centro de Referência em saúde do Trabalhador realizou recentemente uma capacitação sobre trabalho em altura para equipes do setor de obras da Prefeitura de Andradas . Foram abordadas ações preventivas de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual e procedimentos de primeiros socorros.

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