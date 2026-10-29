Escola de Campestrinho conquista quinto lugar no concurso EPTV na Escola.

A Escola Estadual Adolfo Firmino de Souza Marques localizada no Distrito do Campestrinho conquistou o quinto no concurso EPTV na Escola, promovido pela afiliada da Rede Globo. Ao todo foram inscritos 590 de 71 municípios do Sul de Minas. As propostas discutiram o tema “Conectados com o equilíbrio – o uso consciente da tecnologia e a saúde mental e emocional dos jovens”. Os trabalhos foram avaliados por uma banca de representantes do projeto, jornalistas e profissionais do INATEL