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Escola de Campestrinho conquista quinto lugar no concurso EPTV na Escola.

Postado em 23 horas atrás
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A Escola Estadual Adolfo Firmino de Souza Marques localizada no Distrito do Campestrinho conquistou o quinto no concurso EPTV na Escola, promovido pela afiliada da Rede Globo. Ao todo foram inscritos 590 de 71 municípios do Sul de Minas. As propostas discutiram o tema “Conectados com o equilíbrio – o uso consciente da tecnologia e a saúde mental e emocional dos jovens”. Os trabalhos foram avaliados por uma banca de representantes do projeto, jornalistas e profissionais do INATEL

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