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Escola José Bonifácio encerra Projeto de Leitura com apresentações artísticas e culturais dos alunos

Postado em 23 horas atrás
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Escola Municipal José Bonifácio realiza culminância do Projeto de Leitura com apresentações artísticas e culturais com a participação dos alunos do primeiro ao quinto ano e da Educação de Jovens e adultos. Momentos especiais vividos em grupo .

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