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Ex-goleiro Jakson Follmann fala sobre empatia, coragem e fé em entrevista à ANTV

Postado em 22 horas atrás
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O ex-goleiro da Chapecoense Jakson Follmann compartilha sua história e realmente traz uma mensagem que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Em entrevista exclusiva para a equipe de jornalismo, falou sobre empatia, coragem e fé.

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