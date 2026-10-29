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TV Atende : Inteligência artificial transforma o cotidiano e traz novas possibilidades e desafios.

Postado em 23 horas atrás
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A inteligência artificial está transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Com avanços cada vez mais rápidos, essa tecnologia abre portas para novas possibilidades, mas também traz questionamentos sobre o futuro e os desafios de sua utilização.

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