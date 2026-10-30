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Escola Paulo Augusto Drumond de Souza apresenta homenagens e atividades do Projeto de Leitura.

Postado em 2 dias atrás
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Um excelente incentivo a prática do conhecimento . A Escola Municipal Paulo Augusto Drumond de Souza realizou na última terça-feira , dia 27, a culminância do Projeto de Leitura desenvolvido ao longo do ano. As descobertas e as emoções vividas pelos alunos durante o desenvolvimento dos trabalhos foram apresentadas em um evento direcionado à todas as famílias.

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