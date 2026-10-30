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Igreja Adventista homenageia servidores públicos pelo trabalho realizado em benefício da comunidade.

Postado em 2 dias atrás
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O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro no Brasil. A data foi instituída em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil . A ocasião é dedicada ao reconhecimento dos profissionais que atuam na administração pública e contribuem para o funcionamento dos serviços oferecidos à população.

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