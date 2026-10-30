Igreja Adventista homenageia servidores públicos pelo trabalho realizado em benefício da comunidade.

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro no Brasil. A data foi instituída em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil . A ocasião é dedicada ao reconhecimento dos profissionais que atuam na administração pública e contribuem para o funcionamento dos serviços oferecidos à população.