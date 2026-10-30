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Sul de Minas se destaca pelo café e ganha espaço na produção de vinhos finos de altitude

Postado em 2 dias atrás
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O Sul de Minas é terra de café forte e tradicional, mas você já pensou em unir essa paixão à produção de vinhos finos de altitude? Na reportagem de hoje, a gente te mostra como a ciência e a inovação no campo transformaram o clima da nossa região, criando uma harmonização surpreendente entre a xícara e a taça!

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