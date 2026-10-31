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ETEC Dr. Carolino da Motta e Silva de Espírito Santo do Pinhal está com inscrições abertas.

Postado em 10 horas atrás
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ETEC Dr. Carolino da Motta e Silva de Espírito Santo do Pinhal está com inscrições abertas para o Vestibulinho.

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