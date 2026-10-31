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Presídio de Andradas está desenvolvendo um projeto para construir casinhas para cães

Postado em 10 horas atrás
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Uma iniciativa que une sustentabilidade, causa animal e ressocialização. O Presídio de Andradas está desenvolvendo um projeto para construir casinhas para cães usando materiais recicláveis

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