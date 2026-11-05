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Halloween da Teacher Leandra reúne alunos e famílias em uma festa temática.

Postado em 2 dias atrás
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Na última sexta-feira 30 de outubro, o Halloween da Teacher Leandra levou os alunos para uma viagem pela cultura dos Estados Unidos. A festa já é referência na cidade, e chama atenção pelos detalhes que encantam a todos. Nesse  ano, os pais também puderam aproveitar para relaxar e dar boas risadas em um ambiente especialmente preparado para eles.

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