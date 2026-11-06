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Coleta de resíduos eletrônicos organizada pelo INATEL e Prefeitura aconteceu em Andradas

Postado em 4 horas atrás
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Durante essa quinta-feira, dia 05, foi realizada na Praça Dr. Alcides Mosconi a campanha de coleta de resíduos eletrônicos organizada pelo INATEL com o apoio da Prefeitura. Essa foi uma oportunidade para que a população pudesse dar a destinação correta dos produtos que ficam guardados em casa.

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