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Foi inaugurada em Andradas a OMNI Segurança Privada

Postado em 17 horas atrás
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Foi inaugurada no último final de semana em Andradas a OMNI Segurança Privada , que está localizada na Avenida José Fernando Moreira , 156, no Jardim Mirante . A empresa oferece segurança profissional regularizada e autorizada pela policia federal, comprometida com a proteção de pessoas e o patrimônio.

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