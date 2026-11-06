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Jeep Clube Andradas realizou mais uma edição do Andradas OFF Road

Postado em 16 horas atrás
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O Jeep Clube Andradas realizou na manhã do último domingo , dia 01 de novembro, mais uma edição do Andradas OFF Road, o evento que foi beneficente ao Asilo São Vicente de Paulo contou com a participação de pilotos de diversas cidades da região .

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