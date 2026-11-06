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Prefeitura de Andradas realiza coletiva sobre as ações da saúde no município

Postado em 17 horas atrás
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A Prefeitura de Andradas realizou coletiva de imprensa para falar sobre as ações da saúde no município e a parceria com a Santa Casa

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