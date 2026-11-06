Rede Acolhe é inaugurada em Andradas

Acontece na manhã desta quinta-feira, na policlínica central a inauguração da Rede Acolhe, que esta funcionando desde de julho e reúne quatro áreas de assistência, oncologia, cuidados com ostomias, oxigenoterapia domiciliar e hiperdia, voltado ao acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes. O espaço prestou uma homenagem a Maria Alice da Silva