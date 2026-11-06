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TV Atende – Andradas vai receber o Mutirão das Famílias 2026,

Postado em 8 horas atrás
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Andradas vai receber o Mutirão das Famílias 2026, com atendimentos gratuitos à população e o II Mutirão de Conversão de União Estável em Casamento.

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