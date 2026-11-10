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Escola Coronel João Mosconi celebra 60 anos de história em Andradas.

Postado em 3 dias atrás
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A Escola Coronel João Mosconi celebrou recentemente 60 anos em Andradas . Para festejar essa data especial foi realizada uma cerimônia que foi marcada pelas homenagens aos antigos colaboradores e demais pessoas que contribuíram com a história da instituição de ensino ao longo desse tempo. Os integrantes do Projeto Minha Escola na TV registraram alguns momentos.

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