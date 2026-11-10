O final de semana foi marcado em Andradas pela 3º edição do evento Bola e Viola

O final de semana foi marcado em Andradas pela Terceira edição do evento Bola e Viola , que esse ano foi realizado na AABB, uma parceria entre a equipe Falcões, Associação Amigos da Cultura e Projeto Escola Integral Vida Nova.
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