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O final de semana foi marcado em Andradas pela 3º edição do evento Bola e Viola

Postado em 3 dias atrás
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O final de semana foi marcado em Andradas pela Terceira edição do evento Bola e Viola , que esse ano foi realizado na AABB, uma parceria entre a equipe Falcões, Associação Amigos da Cultura e Projeto Escola Integral Vida Nova.

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