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Curso de Motopatrulhamento Especializado da Polícia Militar de Minas Gerais

Postado em 2 dias atrás
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Poços de Caldas está sediando o primeiro Curso de Motopatrulhamento Especializado da Polícia Militar de Minas Gerais. Nesta terça-feira (10), os alunos fizeram um simulado de escolta até Andradas.

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