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TV Atende – Presidente do Sindicato dos Ceramistas que explica como é o trabalho da entidade.

Postado em 2 dias atrás
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Hoje na seção TV Atende, o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica de Andradas, Poços de Caldas e Caldas, Luiz Carlos Ferreira, que explica como a entidade atua na defesa da categoria e quais são os serviços oferecidos aos trabalhadores.

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