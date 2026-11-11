TV Atende – Presidente do Sindicato dos Ceramistas que explica como é o trabalho da entidade.

TV Atende – Presidente do Sindicato dos Ceramistas que explica como é o trabalho da entidade.

Hoje na seção TV Atende, o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica de Andradas, Poços de Caldas e Caldas, Luiz Carlos Ferreira, que explica como a entidade atua na defesa da categoria e quais são os serviços oferecidos aos trabalhadores.