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Centro de Controle de Zoonoses de Andradas realizou um trabalho nas escolas

Postado em 12 horas atrás
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Durante o mês de outubro a equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Andradas realizou um trabalho diferente de conscientização .Foram realizadas visitas semanais nas escolas do município para mostrar aos estudantes informações sobre o bem-estar animal, a importância da guarda responsável e o combate aos maus tratos e o abandono dos bichinhos.

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