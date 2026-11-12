Sindicato Rural de Andradas em parceria com o Senar está com dois cursos para produtores rurais

Sindicato Rural de Andradas em parceria com o Senar está com dois cursos para produtores rurais

Sindicato Rural de Andradas em parceria com o Senar está com dois cursos de capacitação para produtores rurais nesta semana. As aulas são sobre adubação e mapeamento de propriedades.