Águas de Andradas assume os serviços de água e esgoto em 16 de novembro

A Águas de Andradas assume, em 16 de novembro, a operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, com previsão de mais de duzentos milhões em investimentos ao longo de 30 anos. // A concessão tem como prioridades ampliar o tratamento de esgoto, modernizar a infraestrutura e aumentar a segurança do abastecimento.
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