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Após avaliação e liberação da Defesa Civil, o Estádio JK já pode receber jogos amistosos.

Postado em 2 dias atrás
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Após avaliação e liberação da Defesa Civil, o Estádio JK já pode receber jogos amistosos.

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