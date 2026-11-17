Enem 2026: no segundo dia, os alunos responderão às questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Enem 2026: no segundo dia, os alunos responderão às questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O feriado desse domingo , 15 de novembro, foi marcado pelo segundo dia de provas do Ensino Nacional do Ensino Médio , o Enem , dessa vez os alunos tiveram a missão de responder as questões de matemática e ciências da natureza.