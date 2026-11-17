Nesta segunda-feira, 16 de novembro, uma nova empresa de abastecimento de água assumiria os serviços no município. Chamada Águas de Andradas, a empresa foi a vencedora do processo licitatório. Apesar da expectativa para o início dos trabalhos, uma decisão judicial adiou as atividades. De acordo com informações da Prefeitura, a medida ocorreu após a Copasa apresentar mais um recurso à Justiça, no sábado, 14 de novembro, na tentativa de continuar à frente dos serviços. Para entendermos como fica agora a situação do abastecimento de água até a decisão final, a seção TV Atende aborda esse tema