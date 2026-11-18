O Colégio Junqueira realizou na última semana a tradicional “Noite de Autógrafos”. O local escolhido para receber os familiares dos alunos para esse evento especial foi o Teatro Stivanin Giuseppe.
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