Um princípio de incêndio atingiu uma fritadeira e mobilizou populares e o Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio atingiu uma fritadeira e mobilizou populares e o Corpo de Bombeiros

Um estabelecimento comercial levou um susto na manhã desta terça-feira (17). Um princípio de incêndio atingiu uma fritadeira. A ação rápida controlou as chamas e ninguém se feriu. O único prejuízo foi a fumaça, que tomou conta do local.