Um estabelecimento comercial levou um susto na manhã desta terça-feira (17). Um princípio de incêndio atingiu uma fritadeira. A ação rápida controlou as chamas e ninguém se feriu. O único prejuízo foi a fumaça, que tomou conta do local.
Casa Notícias Um princípio de incêndio atingiu uma fritadeira e mobilizou populares e o Corpo de Bombeiros
-
Acácia Autopeças promoveu uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de AndradasAcácia Autopeças promoveu, em parceria com a Dayco, uma palestra técnica para profissionai…
-
Ibitiúra de Minas conta com 21 casos suspeitos de escabiose, conhecida como sarna humana.Ibitiúra de Minas suspende temporariamente atividades para higienização de escola, creche …
-
TV Atende – Andradas registrou cinco casos de Covid-19 neste mês de novembroAndradas registrou cinco casos de Covid-19 neste mês de novembro. Para falar sobre o cenár…
-
Instituto de Educação Alfa realiza Mostra de Ciências e ArtesO Instituto de Educação Alfa realizou na última sexta-feira, dia 13, na Unidade que fica l…
-
Consciência negra: Raízes , talento e futuro – Legados que transformam gerações – Toni MarquesConsciência negra: Raízes , talento e futuro – Legados que transformam gerações – To…
-
Projeto Pró-Vida oferece aulas gratuitas de diversas modalidadesPreservar a autonomia, a saúde do corpo e da mente. A atividade esportiva é importante par…
Veja também
Acácia Autopeças promoveu uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de Andradas
Acácia Autopeças promoveu, em parceria com a Dayco, uma palestra técnica para profissionai…