Acácia Autopeças promoveu, em parceria com a Dayco, uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de Andradas. A iniciativa levou à cidade informações sobre novas tecnologias em correias e diagnósticos
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