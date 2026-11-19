Acácia Autopeças promoveu uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de Andradas

Acácia Autopeças promoveu uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de Andradas

Acácia Autopeças promoveu, em parceria com a Dayco, uma palestra técnica para profissionais do setor automotivo de Andradas. A iniciativa levou à cidade informações sobre novas tecnologias em correias e diagnósticos