Ibitiúra de Minas suspende temporariamente atividades para higienização de escola, creche e projeto municipal.

Ibitiúra de Minas conta com 21 casos suspeitos de escabiose, conhecida como sarna humana. Na tarde desta quarta-feira (18), o prefeito Rony Wilson Leonardo reuniu as equipes municipais de Saúde e Educação para avaliar o aumento de casos suspeitos de escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, e definir as medidas de cuidado com as crianças e os profissionais.

Durante a reunião, as equipes discutiram a Nota Técnica nº 9/2026 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O documento orienta que o fechamento de escolas e creches seja reservado a situações excepcionais, com finalidade específica. Diante da situação local, o prefeito assinou o Decreto Municipal nº 702/2026, que suspende temporariamente as atividades para limpeza e higienização dos espaços da Escola Municipal Professora Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, da Creche Municipal São José e do Projeto Crescer Feliz.