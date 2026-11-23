Um caso que ganhou bastante repercussão nesta semana está relacionado aos cafeicultores de Andradas e região, que buscam esclarecimentos sobre pagamentos referentes à comercialização de café. A equipe de jornalismo da ANTV foi informada dessa situação por representantes do grupo. Diante disso, nós conversamos com a advogada que representa parte dos cafeicultores, que trouxe esclarecimentos sobre as medidas adotadas em busca de uma solução.