Um caso que ganhou bastante repercussão nesta semana está relacionado aos cafeicultores de Andradas e região, que buscam esclarecimentos sobre pagamentos referentes à comercialização de café. A equipe de jornalismo da ANTV foi informada dessa situação por representantes do grupo. Diante disso, nós conversamos com a advogada que representa parte dos cafeicultores, que trouxe esclarecimentos sobre as medidas adotadas em busca de uma solução.
Casa Notícias Cafeicultores de Andradas e região buscam esclarecimentos sobre pagamentos da venda de café
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