Termina nesta sexta-feira, 20 de novembro, as inscrições para o processo seletivo do Cissul SAMU para condutor de ambulância. Há vagas e cadastro de reserva em Andradas e em outros 13 municípios da região. O salário é de R$ 2.245,46, para jornada de 200 horas mensais, em escala 12×36 ou 24×72. Os contratados têm direito a vale-alimentação e plano de saúde. As inscrições vão até o dia 20 de novembro, às 23h59, e são feitas pelo site oficial do Cissul SAMU