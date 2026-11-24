Andradas se despede, do técnico em eletrônica José Contin. Por décadas, ele foi referência na cidade e mostrou que consertar também é uma forma de cuidar. Deixa uma história de dedicação, de aprendizado e de amor pelo que fazia. Ao longo da vida, construiu uma trajetória que inspirou muita gente em Andradas. Morador da área rural, aprendeu a profissão estudando por correspondência, com esforço e determinação. Esteve em algumas reportagens da ANTV. Sempre atencioso, sempre generoso e sempre com uma boa história para contar.
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