Ibitiúra de Minas sediou, neste mês, mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura promovido pela Emater.
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