Ibitiúra de Minas sediou neste mês, mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura

Ibitiúra de Minas sediou neste mês, mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura

Ibitiúra de Minas sediou, neste mês, mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura promovido pela Emater.