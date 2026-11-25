Acontece em Andradas, até esta quinta-feira, o Mutirão de Conversão de União Estável em Casamento e o Mutirão das Famílias. O Mutirão das Famílias tem como propósito atender demandas de guarda e direitos de convivência, divórcio, pensão alimentícia, entre outras questões relacionadas ao direito de família. A iniciativa busca ampliar o acesso à Justiça e favorecer a resolução consensual de conflitos, com atendimento próximo e acolhedor à população. O trabalho é realizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio da Defensoria Itinerante.
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