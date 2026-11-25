Dia da beleza para os moradores do Asilo São Vicente de Paulo é realizado em Andradas.

Dia da beleza para os moradores do Asilo São Vicente de Paulo é realizado em Andradas.

A importância da atenção com os idosos . Nessa segunda-feira , dia 23, alguns profissionais de Andradas se reuniram para proporcionar o dia da beleza para os moradores do Asilo São Vicente de Paulo . Além dos cuidados com os cabelos e unhas foi proporcionado um delicioso café da tarde .